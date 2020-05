Spordi lühiuudised

Kalev/Cramolt tuli positiivne signaal

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo teatas ametlikult, et nad soovivad VTB Ühisliigas jätkata. «Kalev oli esimene klubi, kes järgmiseks hooajaks avalduse esitas. See on suurepärane uudis, sest näitab, et võistkond suutis rahaliste raskustega toime tulla,» ütles liiga tegevjuht Ilona Korstin Sport-Expressile. «Olen pidevalt klubidega ühendust hoidnud, kõik toetasid otsust tänavune hooaeg enneaegselt lõpetada. Seeläbi said tiimid võimaluse oma tulevikku paremini planeerida.» Ühisliiga loodab uut hooaega alustada oktoobris, esialgu toimuksid matšid tõenäoliselt tühjade tribüünide ees.