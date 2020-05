Maailmas leidub riike, kus selline hind veini eest on normaalne. Itaalias mitte – kesklinnast eemal kenades toidubaarides maksab klaas veini kolm kuni viis eurot.

Muidugi tuleb ette kõike. Mõned veini- ja toidubaarid (osteria’d ja trattoria’d) ajaloolises keskuses pakuvad taskukohasemaid hindu, aga džässkontsert ja õhtusöök näiteks kaunil Via Marguttal on mõeldud vaid eriliseks puhuks. Roomas maskeerutakse sellistel erijuhtudel turistideks. Kõike nauditakse täielikult ja kõik on perfektne. Seda hetkeni, mil saabub arve.