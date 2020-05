Johnson andis reegleid rikkunud nõunikule armu

Kui eile teatas valitsus, et õhtusel pressikonverentsil astub rahva ette Johnson isiklikult, oodati otsust Cummingsi vallandamise kohta, kuid seda ei tulnud. Peaminister andestas hoopis avalikult Cummingsile, öeldes, et nõunik käitus vastutustundlikult ja seaduse järgi.

Cummings sattus tähelepanu keskpunkti, kui ajalehed The Guardian ja The Mirror paljastasid, et koroonaviirusega nakatunud nõunik võttis hoolimata valitsuse kehtestatud karmidest liikumispiirangutest märtsi lõpus ette 400-kilomeetrise reisi Londonist Durhami krahvkonda, kus elavad tema vanemad.