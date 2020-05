Talunike jutust koorub välja, et meediakära peale on paljudel inimestel tekkinud soov suvel maasikakorjamisega lisaraha teenida, samuti missioonitunne: aitame talunikud hädast välja! Maasikakasvatajate telefonid on abikäte pakkujate kõnedest punased. Kas kõne tulemusel ka käed kaubaks kokku lüüakse, on eri talunikel kardinaalselt erinev.