Andres Reinarti pärast ema, õe ja tillukese õetütre kaotanud ning ise raskelt viga saanud Merli Männasalu leiab, et mõrvasüüdistus on õigustatud.

«Olin prokuröriga nõus, et see on õige. Me kõik olime nõus,» ütles Merli Männasalu Saarte Häälele. «Eks näeb, kas läheb niimoodi läbi ka.»