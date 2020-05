Eesti lühiuudised

Kas leevenduste tõttu kasvab haigestumiste arv?

Läinud nädalal algas Tartu Ülikooli korraldatud koroonaviiruse levimuse uuringu kolmas laine, mille käigus saab kutse uuringus osaleda 3100 täisealist eestimaalast. Seekord on eesmärk hinnata eriolukorra piirangute leevendamise mõju viiruse levikule. Terviseameti andmed näitavad, et Eestis lisandub endiselt iga päev uusi koroonaviirusega nakatunuid. Nende seas on ka asümptomaatilisi inimesi, kes on enese teadmata viiruse edasikandjad. Koroonaviiruse seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda (pildil) sõnul tuleb viiruse levimust rahvastikus endiselt jälgida, kuna piirangute leevendamise järel võivad inimesed käituda ettevaatamatult ning seada sellega ohtu väga paljusid.