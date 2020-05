15. mai oli märgiline kuupäev, millest alates sai lubatuks autoürituste korraldamine. See tõi lõpuks tunneli lõppu valguse ka ürituste korraldamisega tegelevatele ettevõtetele, kes seni püsisid praktiliselt külmutatud olekus.

Mitmete teoks saanud autoürituste järel on positiivsete kajastuste hulgas tulnud ka kriitikat, mis nimetab seda sisutühjaks nišilahenduseks, asenduskultuuriks ja ka suisa rumalaks ettevõtmiseks. Kahetsusväärselt pööratakse sealjuures liiga vähe tähelepanu asjaolule, et küsimus pole mitte uue reaalsuse loomises või majandusliku kasu teenimises, vaid esmajoones kontrollitud tingimustes avalike ürituste pakkumises. Tegemist on vahepeatusega, mille juurest soovime võimalikult kiiresti naasta tavapäraste formaatide juurde.