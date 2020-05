Tõlkes leitud Eesti: kas Eestis leiab tee inglise keeles?

Mis rajale me peame sõitma? Kas tuleb siin oodata? Mäletan elektrit Virtsu sadama õhus, kui aastaid tagasi esimest korda autoga Saaremaale sõitsime. Sama võib kogeda esimest korda sinna sattuv välismaalane. Seekordses inimkatses (eelmised olid «Tallinna lennujaam – põnev tõlkeseikluspark» ja «Olla või mitte olla … selle panga klient») panin end võõrkeelse reisiselli asemele, kes sooviks Eestis laeva, bussi või rongiga ringi vaadata. Katse lõpus võib tõdeda, et lootust ingliskeelse info toel eesmärgini jõuda on. Siiski leidub palju kohti, kus võõrkeelne klient võib ingliskeelsele kodulehele abitult ekslema jääda eksitava tõlke tõttu ning ka puuduva või raskesti leitava info pärast.