Akadeemikud: sammud elamist vääriva tuleviku poole

Meie silme all sünnib ajalugu. Maailm on haaratud kriisi, millesarnast ei osatud oodata. Samas pole ka kliimamured kuhugi kadunud. Jätkub fossiilkütuste tarbimine, surve ökosüsteemile ja Maa ressursside üleekspluateerimine. Majanduse kokkutõmbumine koroonakriisis vaid pehmendab seda korraks energia ja kaupade tootmise ning tarbimise vähenemise kaudu.

Koroonaviiruse pandeemia on löönud kõige valusamini neid, kelle õlgadel on suur osa kliimakriisi raskusest – väikese sissetulekuga ühiskonnaliikmeid ja noori, kellel on keerukas tööturule siseneda. Kasvuhoonegaaside ja kahjulike ainete keskkonda paiskamise hinna maksavad sageli kinni mitte tootjad või tarbijad, vaid teised (sageli nõrgimad) ühiskonnaliikmed; seda nii rahaliselt kui ka oma tervisega. Võlgneme neile mitte ainult tasuvad töökohad, vaid ka puhta õhu, rikkumata looduse ja hea tervise.

On meie valida, kuidas edasi liikuda. Võib proovida jätkata tavapärasel kursil ning taastada kärbunud valdkonnad. Teaduste akadeemia on seisukohal, et just nüüd on õige alustada struktuurseid muudatusi, mille realiseerimise kaudu riik ja ühiskond muutuvad pikemas perspektiivis tugevamaks ja jätkusuutlikumaks.