Tervise lühiuudised

Inimeste praegune käitumine ja valikud võivad mõjutada seda, kui tõsiseks kujuneb koroonaviiruse järgmine puhang, vahendas Medical Daily. Kõige tähtsam on inimeste asjakohane informeerimine ja juhendamine. Eriolukorra lõppedes ei pruugi paljud mõista, et epideemia pole läbi enne, kuni valmib vaktsiin ja ravim, mille abil on võimalik ulatuslikke haiguspuhanguid vältida. Võimalusel tuleb sõbralikult juhtida inimeste tähelepanu nõuetele, reeglitele ja soovitustele, mis avalikus ruumis liikudes kehtivad. Hea viis parandada teadlikkust on näidata ise asjakohast eeskuju. PM