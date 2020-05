Kajalaid tõdeb, et osa inimestest kohanes eriolukorra ja isolatsiooniga väga hästi: vähesem suhtlemine, kaugtöö ja kooliasjade ajamine veebi kaudu sobisid neile ja isegi parandasid enesetunnet. «Need on siis pigem introvertsemad ja hea enesedistsipliiniga inimesed, kes on ka arvutiga sinasõbrad.»