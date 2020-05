Vabadus on orjus. Nii kirjutas George Orwell kunagi oma kuulsas raamatus «1984». Eesti Mälu Instituut koostöös rahvusraamatukoguga on teinud e-näituse «Saabus vabastaja», kus Orwelli sellekohasest mõttest paistab olevat juhindutud. Sest kogu e-näitus on üles ehitatud vastandumisele: missugust elu näitas Nõukogude propaganda ja missugune oli elu tegelikkuses.