Peaminister Boris Johnsoni hilinenud ja segane strateegia Covid-19 epideemiaga võitlemisel on praegu Briti ühiskonna kuumim teema, kuid brittidel on veel üks kuum kartul, mis neid sama palju mõjutab – elu pärast Brexitit. See justkui igavene homne päev saabub arvatust palju varem ja võimalik, et valusamalt.