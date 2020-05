Üle maailma koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud tähendavad, et prügikastid paljude restoranide juures on viimastel kuudel jäänud tühjaks ning see on sundinud näljaseid rotte ja hiiri otsima linnakeskkonnas uusi toiduallikaid. Seetõttu hoiatab USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskus nüüd näriliste suurenenud agressiivsuse eest.