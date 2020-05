Välismaa lühiuudised

Jaapan lõpetas eriolukorra

Jaapan tühistas koroonapandeemiaga seotud eriolukorra esmaspäeval Tokyos ja veel neljas prefektuuris, millega lõpeb rohkem kui poolteist kuud kestnud meede kogu riigis. Erinevalt karmidest liikumispiirangutest Euroopas oli Jaapani eriolukord leebem ning see, et inimesed kodus püsiksid ja mittehädavajalikud ärid oma tegevuse peataksid või lühema tööpäeva kehtestaksid, suuresti soovituslik. Jaapanis oli eilseks kinnitust leidnud 16 580 nakatumist uue koroonaviirusega. Covid-19 on nõudnud seal 830 inimese elu. AP/BNS