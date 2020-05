Tõnistet häirib asjaolu, et Sõõrumaa keskendub rahale

Mäletatavasti ei oldud ka 2016. aastal alguses ühes paadis. Ent kui Sõõrumaa alistas lõppvoorus ühe häälega hilisema peaministri Jüri Ratase, kutsus ta samuti presidendirallil osalenud Tõniste oma meeskonda. Endine tipp-purjetaja, olümpiamängudel nii Eestile kui ka NSV Liidule medali võitnud Tõniste ütleb, et kindlasti ei olda omavahel raksus ega EOKs laastud lenda. «Kuid näen asju, mida saab paremini teha. EOK on nende aastate jooksul astunud sammu edasi. On ka raha tulnud. Samas on selles suur osa riigi eelmisel valitsusel, kus oli rahandusministriks minu vend Toomas,» ütleb Tõnu Tõniste alustuseks.

Mida EOK saaks paremini teha? «Tunnen, et olen asepresidendina suutnud oma valdkonnas, tippspordi poolel väga palju ära teha. Milles me aga sama kaugele ei jõudnud, on rahvaliikumise osa. Urmas on tubli, rõhutab igal pool tervena elatud aastate olulisust. See on õige, kuid üks asi on loosungid, teine aga sisuline töö. Selle poolega on tegeldud vähe. EOKs leidub komisjone, valdkondi, mis pole tööle hakanud,» nendib Tõniste.