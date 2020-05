Euroliiga hooaeg on ametlikult läbi

Euroliiga emafirma juht Jordi Bertomeu (pildil) ütles, et tegemist on nende 20-aastase ajaloo kõige keerulisema otsusega. Hispaanlane kinnitas, et kõik osalised tegid hooaja lõpuni mängimiseks kõik võimaliku. «Muidugi on meil 2019/20. a hooajaga jätkamiseks palju motivatsiooni, kuid praeguses eriolukorras peame inimeste tervist pidama kõige tähtsamaks. Nii jääme oma uskumustele truuks,» lisas Bertomeu.