Põhimõtteline vaidlus võib kaasa tuua ajaloolise pöörde

Poliitikud ja analüütikud märkisid, et plaan võib olla pöördepunkt Euroopa Liidu ajaloos. Saksamaa on seisnud ühiste eurovõlakirjade vastu, seda nii eelmise kümnendi alguse võlakriisi ajal kui ka koroonakriisi puhkedes, kui hakati rääkima nn koroonavõlakirjade emiteerimisest. Berliin on alati vastustanud ideed, et selliste fondide kaudu antaks raha tagastamatu abina, mitte aga laenuna. Tundub, et nüüd on see seisukoht muutumas.