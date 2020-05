Saatuslikud tunnid, mis nõudsid Leito elu

Traagiliselt lõppenud sündmused said alguse 20. märtsi pärastlõunal, kui häirekeskusele teatati joobekahtlusega autojuhist Tallinnas. Politseinikud peatasid sõiduki Endla tänaval kell 13.47 ning tuvastasid 45-aastasel Leitol kriminaalse joobe. See tähendab, et tema joove oli vähemalt 1,5 promilli.