Koroonaäpp võib valmida jaanipäevaks

Postimees kirjutas meie koroonaäpi projektist viimati veidi enam kui kuu aega tagasi ja tollal tõid arendajad esile, et kuna analoogseid projekte on maailmas pooleli mitmeid, ei ole mõtet siin jalgratast leiutama hakata, pigem rajatakse oma rakendus juba välja töötatud lahenduse põhjal, milleks on Šveitsis Lausanne’i ülikooli teadlaste eestvedamisel valminud DP-3T protokoll. Viimasest on tugevalt mõjutatud ka Google’i ja Apple’i loodud platvorm.