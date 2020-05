Eesti lühiuudised

Seeder ja Helme: miljoninõue Keskerakonnale ei kao

Mullu veebruaris erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) tehtud ettekirjutuse järgi tuleb Keskerakonnal tagastada erakonna endise reklaamipartneri Paavo Pettai esitatud tõendite põhjal keelatud annetusena saadud 1,27 miljonit eurot. Keskerakond kaebas ERJK otsuse kohtusse ning esimene istung on kavas 21. septembril. Valitsuserakondade esitatud eelnõu ERJK kaotamiseks on tekitanud küsimuse, kas Keskerakond püüab sellega vältida kohtuasja. EKRE aseesimehe Martin Helme sõnul pole sellist võimalust, kuna reform, kui see ellu viiakse, hakkaks kehtima järgmisest aastast. «Ma ei näe mingit varianti, et seal istung ära jääb või kuidagi tühiseks muutub,» kommenteeris ta rahvusringhäälingule. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et olenemata seadusemuudatusest tuleb menetlus lõpuni viia. ERR