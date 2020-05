Andres Herkel: aeg e-valimised maailma viia

Poliitikaelu sõlmsündmused, mida koroonaviiruse kriis tugevalt mõjutab, on valimised. Turvalise suhtlusvahemaa nõuded muudavad nii kampaaniaid kui ka valimiste ja rahvahääletuste läbiviimist – hääletamist, häälte lugemist ja valimiste vaatlemist.

Seda, et maailmas juhtub midagi, mis sunnib Venemaad Putini järjestikuste ametiaegade referendumi teadmata ajaks edasi lükkama, oli raske ette näha. Ometi see juhtus.

Aga ka kõik edasi lükatud hääletused tuleb lõpuks pidada ning pole teada, kas vana olukord päriselt taastub. Tõenäoliselt muutuvad valimiskampaaniad veel enam internetipõhiseks ning e-valimised, mille korralduskogemusega on Eesti teiste riikidega võrreldes justkui teiselt planeedilt, muutuvad alternatiivina senisest huvipakkuvamaks.

Tõenäoliselt tekib riikides olukordi, kus valimised muutuvad vähem läbipaistvaks ja raskemini kontrollitavaks. Välistatud ei ole võimuvolituste pikendamised ja laiendamised ajal, kui valimised on määramata ajaks edasi lükatud. Paljudes riikides saab see toimuda hulga lihtsamalt kui Eestis, kus valimiste toimumisaeg on põhiseaduses selgelt kirjas.