Erkki Bahovski: vana normaalsus

Kas keegi mäletab veel, mis on Wikileaks? 2006. aastal asutatud multimeediaorganisatsioon on avaldanud miljoneid dokumente, mis paljastavad saladiplomaatia räpase olemuse. Nii kõlasidki Wikileaksi esimeste ja suurimate paljastuste taustal hõisked, et enam tagasipöördumist endise diplomaatia juurde ei ole ja et kõik on edaspidi avalik. Lõpp saladiplomaatiale ja sahkerdamisele suletud uste taga, paistis olevat uue koidiku loosung. Läbipaistvus olevat uus normaalsus, vähemalt nii meile entusiastid kinnitasid.