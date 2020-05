Uno Ainsoo: ületootmine maasikapõldudel

Et metsaga olid asjad lahtised, tuli keskenduda põllumajandusele. Maa sai haritud, midagi tuli sinna külvata-istutada. Talud olid väikesed, põldude kokkuostmist veel polnud. Viie või kümne hektari peal teravilja kasvatamiseks kombaini osta polnud mõistlik. Ühel hetkel läks lahti maasikabuum. Taluliidu juures oli ajutrusti ka natuke ja see pani maasikakasvatuse käima. Hangiti taimed, organiseeriti kokkuost ja realiseerimine. Kuigi kokkuostuhind oli üpris alandav, aitas see saagist siiski lahti saada ja natuke plussigi jääda. Pinnad, kus talunikud maasikaid kasvatasid, jäid paari hektari juurde. Korjati see oma pere ja ümbruskonna rahvaga. Maasikas tõi väikesele talule kena lisaraha. Nii hakkasid ärisoonega talunikud mõtlema suuremalt, maasikapinda suurendati hoogsalt. Väikestel pindadel kasvatajad kadusid lõpuks hoopis.