Andres Peets: maksma peab tee kasutaja, mitte auto omanik

Praegu hakkavad nakkuseleviku hirmus inimesed taas eelistama ühistranspordile erasõidukit ja see, kui nad peaksid sõiduvahendi omamise eest maksu maksma hakkama, on pehmelt öeldes küsitav. Samuti on küsitav suundumus, et selle maksu suurus peaks sõltuma automootori kubatuurist. Kas eesmärk on, et me kõik sõidaksime pisikeste Fiatide, Zaporožetsite ja Wartburgidega? Tere tulemast tagasi Nõukogude Liitu!