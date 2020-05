Maarja Vaino: hea hautise retsept

Pipit tasuks meenutada mitte ainult seetõttu, et ta on geniaalse autori tuntumaid tegelasi, vaid ka põhjusel, et temast on saanud uutmoodi tsensuurilaine sümbolkuju. Sellest, et raamatuid on hakatud jälle keelama või ümber kirjutama vastavalt uutele ideoloogiastandarditele, ei räägita just ülearu palju.