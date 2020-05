Mart Raudsaar: uus dimensioon ajakirjanduses

Kuid see pole veel kõik, nagu öeldakse. Tänase lehe vahel on 16-leheküljeline noortelisa 4jaleht. Selle väljaandja on MTÜ 4dimensioon, mille juured on Tartu Ülikooli ajakirjandusõppes. Noorte ajakirjandushuviliste esimene lisaleht pidi ilmuma Postimehe vahel juba märtsis ning oli peaaegu valmis; paraku algas viiruskriis ning pidime ettevõtmise mõneks ajaks peatama. Nüüd on see aga teie ees lugemiseks valmis.