Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee küsitlusest selgub, et töötajate palgaootuse mediaan – ehk see, millest pooled ootavad rohkem ja pooled vähem – töökoha vahetamisel on võrreldes eelmise kevadega vähenenud 1500 eurolt 1300 eurole. Enim on küsitluse järgi kahanenud tööga mitte hõivatute palgaootus – 1229 eurolt 1000 eurole.