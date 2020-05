Majanduse lühiuudised

23. märtsist eriolukorra tõttu suletud olnud New Yorgi ajalooline börsisaal ehk kauplemispõrand avati taas kauplejatele. Kaks kuud on kauplemine sealsel börsil toimunud ainult elektrooniliselt ja börsisaali taasavamisega kehtestatakse kauplemispõrandal hulk karmimaid turvanõudeid. Uute reeglite järgi lastakse põrandale korraga vaid veerand varasemast kauplejate hulgast. Maaklerid peavad kandma maski, vältima ühistransporti ja järgima sotsiaalse distantseerumise reegleid, muuhulgas kasutama läbipaistvaid vaheseinu inimeste vahel. Börsimajja sisenedes mõõdetakse inimeste kehatemperatuuri ning need, kel on palavik, peavad tegema koroonaviirustesti või jääma karantiini. Tööle naasad peavad allkirjastama kinnituse, et kui nad peaksid kauplemise käigus nakatuma, ei süüdista nad selles börsi. Börsisaalis nüüdsest keelatud ka külalised, ajakirjanikud ja pidulikud tseremooniad. PM