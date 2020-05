Urmo Aava ralli MM-etapist Eestis: meie puudused võivad olla tugevused, kui neisse ise usume

Kuku Raadio saates «PowerStage» külas käinud Aava sõnul on Rally Estonia korraldajad tuleviku nimel teinud niipalju, kui koroonaviiruse tekitatud segadus lubanud on. Ta jätkas: «Kriis laiemalt ja ebastabiilsus on meiesugusele väikesele, noorele ja uuenduslikule tiimile pigem kasuks kui kahjuks. Saime asjade üle järele mõelda.» Endine MM-tasemel roolikeeraja viitas, et kuigi juba võistluskalendrisse saanud traditsioonilised rallid püsivad oma positsioonidel väga kindlalt, ei osata seal midagi eriti teisiti teha.

Aava nõustus, et väljastpoolt vaadatuna paistab Rally Estonia väga ilus, aga organisatoorselt on neil arenguruumi küll. Etteheitjatele, kelle arvates on võistlusel liiga palju kellasid ja vilesid, vastas ta, et tagasihoidlikum ralli pole visioon, mille poole nad on liikunud. Kui keegi soovib võistlusväliste elementide osas tuure maha tõmmata, peab korraldustiim olema teine. «Meie stagnatsiooni ei pöördu,» lubas 51 MM-etapil startinud pedaalitallaja.