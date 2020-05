Eesti lühiuudised

Aeg: kohtu otsus toob meelde Mary Krossi kriminaalasja

Justiitsminister Raivo Aeg märkis esmaspäevasest Tartu maakohtu valeütluste kriminaalasja kohtuotsusest ajendatuna, et see toob paratamatult meelde Mary Krossi valeütluse kriminaalasja. «Kuidas see saab ikka nii olla, et kui üks tartlanna valetab politseile, et teda ründasid kaks meest, siis on selle kohtuasja menetlemiseks avalik huvi olemas. Aga kui riigikogu liikme abikaasa valetab politseile – ja mitte ainult politseile, vaid ka avalikkusele –, et teda ründasid kaks EKRE toetajat, siis avalikku menetlushuvi pole?» küsis Aeg. Ta tõdes, et tunnustab Tartu maakohtu otsust, kuna valeütluste andmine on tõsine kuritegu, ent lisas: «Kas see on ikka õige, et meie kohtupraktika on nii erinev? Ma ootan nii kodaniku kui ka justiitsministrina kohtutelt selgeid otsuseid ja ühetaolist kohtupraktikat, nii et kellelgi ei jääks vähimatki kahtlust, et meie kohtud on mitte ainult sõltumatud, vaid mõistavad ka õigust ühtmoodi.»