Kosmos on olnud kallis ja ligipääsmatu, sest vaid väga suured või väga rikkad riigid on saanud endale lubada mehitatud kosmoseprogramme. Ometigi on algamas uus ajastu ning kui varem tavatseti iduettevõtete kohta öelda only sky is the limit («piiriks on vaid taevas»), siis tänasega jõuab kätte ajastu, mis selle ütluse ajaloo prügikasti viskab. Ka taevas pole enam piir ning seeläbi avanevad võimalused annavad täiesti uue perspektiivi.