Üks põllutöölise kuulutus tõi 140 kandideerijat, enamus neist koolilapsed

Hooajatöödele kandideerijate hulk on mullusega võrreldes kolmekordistunud. Teine populaarsem hooajaamet on aiandustööline, kuhu kandideerib keskmiselt 83 tööotsijat, ühele farmitöölise tööpakkumisele laekub 40 avaldust. Keskmiselt.

Kas need rekordarvud näitavad, et põllumajanduses on töökäte mure murtud? Tootjad on siiski üsna ettevaatlikud seda uskuma.

Koolilapsed tahavad maale

„Suurem osa kandideerijatest on koolilapsed, kes otsivad suveks tööd,” tõdes Pärnaste. „Koolilaste suveks hooajatööle võtmine nõuab aga erilist tähelepanu, et nad ei tuleks lihtsalt aega parajaks tegema ja oleksid motiveeritud tööd tegema.”

Teine suur murekoht on asukoht. Nimelt asub talu Eesti kaugemas kaguservas, aga enamik tööle kandideerijatest on pealinnast ja Ida-Virumaalt. Seega oleks suur nuputamine ja rahakulu majutamine ja transpordi korraldamine.

Pärnaste rääkis, et mullu oli neil tööl ka ukrainlasi, kuid põldude vähenemise tõttu proovivad nad tänavu kohaliku tööjõuga hakkama saada. „Meie pindala pole suurte kasvatajatega võrreldav. See, et nemad sel hooajal ei saa piisavalt tööjõudu, on muidugi mõistusevastane, samuti see, mis praegu selle arutelu ümber toimub,” tõdes ta.