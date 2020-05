Kui palju taimekaitsevahendite jääke on Kreeka maasikas?

Kõik proovid vastasid nõuetele ja taimekaitsevahendi (TKV) jääkidele kehtestatud piirnormide ületusi ei tuvastatud.

Kuigi kõik jäägid jäid alla ELi kehtestatud piirnormi, esines ühes maasikapartiis 12 eri jääki, apelsinides oli neid kuus.

VTA on öelnud, et parim viis hajutada toidust tulenevat riski on toituda tasakaalustatult ja mitmekesiselt. Kui teha maasikatest, apelsinidest ja viinamarjadest puuviljasalatit ning igas puuviljas on sama TKV jäägid, võime ületada lubatud maksimaalse taseme.

„Lastele ja nõrgema tervisega inimestele on see ohtlik,” leidis Eesti Maaülikooli emeriitprofessor ja mahepõllumajanduse spetsialist Anne Luik.

Tema hinnangul reageerime kõik jääkidele isemoodi. „Inimeste peal seda testitud ei ole, sest kes ikka enda peal katsetada tahaks. Aga loomkatseid on tehtud,” rääkis Luik ja lisas et putukamürgi eesmärk on ju putukaid tappa. Putukamürgid mõjutavad närvitalitlust, fungitsiidid ehk taimehaiguste tõrjevahendid mõjutavad hormoone.

„Kui me neid toiduga ei saaks, võiksid riigi kulutused tervishoiule palju väiksemad olla,” ütles Luik.

Võrreldes TKV jääke kodumaises ja välismaises maasikas, on neid ka Eesti maasikates leidunud, ent nende maksimaalne arv on olnud viis. „Kui vaatame varasemaid ­seireridasid, siis importtoodetest umbes kolmveerand on olnud jääkidega, Eesti toodetest kolmandik. Vahe on märgatav,” rääkis professor ja soovitas kodumaist eelistada.