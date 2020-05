Millistel tingimustel saab töötu lühiajalisele tööle minna?

Kui töötuna arvel olija soovib asuda tähtajalisele ametikohale, tuleb tal tööle asudes teavitada oma nõustajat tööleasumisest, misjärel lõpetatakse töötuna arvelolek. Pärast tähtajalise töösuhte lõppu saab inimene ennast uuesti töötuna arvele võtta. Kui talle oli enne tähtajalist töösuhet määratud töötuskindlustushüvitis ja osa hüvitisest oli veel välja maksmata, on võimalik hüvitise jätkumine.

Põhimõtteliselt on seegi võimalik, et inimene võtab ennast hommikul arvelt maha ja järgmisel hommikul uuesti arvele. Kõike seda saab teha e-kanalites, ei pea kuskile kohale tulema. Kuna praegu pole veel töötuna töötamine seadustatud, siis see on võimalus teha väikesi tööotsi.

Millega arvestada, kui tahad ­puhkuse ajast lisatööle minna?

Mitmel kohal töötada on täiesti võimalik. Need on inimesed, kes praegu on kodus – palgata puhkusel või saavad töötasu hüvitist meie käest. Kuna nad pole registreeritud töötud, võivad nad vabalt teha muud tööd.

Kehtivad õigusaktid ei tee takistusi, kui inimene soovib töötada mitmel ametikohal. See on võimalik töötaja ja tööandja kokkuleppel. Mitmel ametikohal töötades tuleb arvestada, et tulumaksuvaba miinimumi saab kasutada ainult ühel töökohal.