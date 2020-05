Piimahinna jätkuv langus ähvardab väikelaudad kaotada

Vaklak OÜ juhatuse liige Margus Muld rääkis, et piimatootjana ei saa nad kõrvale jääda koroonaviirusest tingitud eriolukorrast maailmas. „Me käime maailmamajandusega ühte sammu. Seega ei saa öelda, kui kaua praegune piimahinna langus kestab. Tuleb vaid loota, et kõik koos saame sellestki kriisist kiiresti üle,” sõnas ta.

Piimahinnalangus on tingitud piiride sulgemisest ja logistikaprobleemidest, sest inimeste liikumine on piiratud ja piimatoodete tarbimine väiksem.

Piim peamine sissetulekuallikas

Toetudes statistikale nentis Muld, et suurima löögi all on väiksemad karjad, kuni selleni, et neid ohustab kadumine.