Kevadisest metsast leiab toidulauale kõiksugu söögikraami

Tellijale

Kui talve Hawaiil veetnud Maarja saabus aprillis Eestisse, tellis ta käsitööpagarilt leiva, talumehelt kartuli, poest õli ja soola ning sellest piisas, et end sisse seada. Kogu rohelise kraami on ta leidnud ikka metsast. Korilusega on ta tegelenud juba aastaid.

Kohtusime Maarjaga Põhja-Eestis Vergi poolsaarel, et siinsetes metsatukkades ja mererannas ringi kolada ning toidulauale head ja paremat korjata. Mis on esimene asi, mida me otsima lähme? „Suur kukehari,” vastas Maarja. „See on hea, maheda maitsega, mulle meeldib.” Suure kukeharja sugulane on aedades levinud verev kukehari.

Kõik, kes suurt kukeharja on maitsnud, on seda ka ostnud. See sobib salatisse ja säilib külmkapis hästi. Praegu on taimed noored, kasvades muutuvad need mõrkjamaks, siis tuleks neid praadida.

Avastamist väärt maailm