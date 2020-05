Kui suitsuahju pole, aga tahaks

„Algaja suitsuahjukasutaja võiks alustada kuumsuitsust. Kuumsuitsutamise protsess on lühike ja lihtsam, külmsuitsutamine võib kesta ööpäev kuni nädal.” Kuumsuitsuahjul on all kolle, selle kohal omakorda keris, läbi mille jõuab kuumus suitsuruumi. Külmsuitsul on küttekeha umbes 2,5 meetri kaugusel ja sellest juhitakse suitsukanal väikese ülespoole nurga all toidukambrisse.

Kuidas ehitada?

„Sellel on mitu eelist – ei teki kondentsi ja pigi, aga on tuleohtlikum. Kuigi ma pole kuulnud, et päästeamet oleks käskinud kellelgi puidust suitsukambriga ahju maha lõhkuda, võib arvata, et kõikidele tuleohutusnõuetele need ei vasta. Talupojamõistus ütleb, et sellist ahju saab ehitada vaid hoonetest kaugele. Linnas ei ole puidust suitsuruumiga ahju ehitamine üldse õige, eelistama peaks kivi. Ahju asukoha valikul peab tagama, et suits ei häiriks naabreid,” rõhutas meister.