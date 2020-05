Eriline perepilt: pisikesed sookured ukerdasid metsas

Kogenud linnupere

Kui ta, sülearvuti kaamera tühjakslaadimiseks kaasas, taas kaamera juurde jõudis, avastas ta, et metsa all kõndis ringi terve kurepere. „Nii armas! Pruunika udusulestikuga kurepojad on pisikesed, aga juba on jalad all ja vudivad mööda metsaalust ringi. Väga vahva vaadata!” rõõmustas ta. „Sellist imetoredat ja haruldast pilti, kus kogu sookureperekond ringi jalutab, ei anta igaühele.”