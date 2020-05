Mesindustalus saab pikutada sumiseval voodil

Tamla on lõpetanud Olustvere maamajanduskooli mesinikuna ja praktiseerinud Soome Komppa-Seppälä enam kui 1200 mesilasperega mahemesilas. Tamla on Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige ja ainus Maaelu Edendamise Sihtasutusega koostööd tegev mesinduskonsulent Eestis.

Idee ehitada hoovi peal asuvasse hoonesse mesilas­teraapiatuba tekkis Tamlal aastaid tagasi. Ta ütleb, et need pole maailmas ega Eestis uus asi. Selliseid on Saksamaal, Ukrainas, Venemaal ja mujalgi. Tavaliselt on need majakeste kujul. Jüri-Hansu talu mesilasteraapiatuba asub meekäitlusmajas.