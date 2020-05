Kaur Kivirähk: paindlikkus tagab edu

Praegu on paljud ettevõtted hakanud töötajaid koondama, mis on ju igati loogiline tegevus, kuna nõudluse vähenemise tõttu on tööjõudu vähem vaja. Samas on praegune kriis mõnevõrra erinev, sest kõik sektorid ja segmendid ei ole siiski üheselt languses. Näiteks meditsiini ja meditsiinitoodete valdkonnas on vaja lisaressurssi, samuti on paljude IT-teenuste nõudlus märkimisväärselt kasvanud.