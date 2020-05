Säästlik perepaat sportliku matkapaadi maski taga

Esmamulje Gran Coupe 905-ga maikuiselt jahedal Tallinna lahel tiirutades oli – tavaline hea juhitavusega moodne mootorpaat. Lähemal tutvumisel hakkasid ilmnema detailid. Näiteks elektrivintsiga ahtriankur, dušš ujumisplatvormil, elektrimootoriga liikuv katus või esiklaasi ventilatsioon. Plastkerega ja kinnise roolimajaga Gran Coupe on mootorpaat, mis püüab koondada ühte veesõidukisse erinevaid funktsioone. Merekindel külma-ilma kalapaat, mis sobib kogupere kämperiks rannalähedastel merematkadel ning võib täita suvise veespordi- ja päevitamispaadi osa.

Paatide-purjekate maailmas on erineva otstarbega sõidukeid lõputult ning mudelite valik suurusjärgu võrra laiem kui autotööstuses – üheinimese kummipaatidest oligarhide ujuvate paleedeni. Kümnemeetrine Cran Coupe on laiatarbepaatide hulgas keskmise suurusega, mistõttu on norra laevaarhitekt Espen Thorup pidanud tegema palju kompromisse. Tahad odavamat hinda, tuleb teha madalam kajut, tahad väiksemat kütusekulu, tuleb vähendada paadi kaalu.