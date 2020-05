Rändkino, välikino ja valgus tunneli lõpus

Seesugused rändkinod tegutsesid edasi ka siis, kui «päris kinod» juba regulaarselt filme näitasid. Näiteks Tartus tegutses Illusioniga samal ajal ka Peterburi rändkino Royal Bio, Tallinnas jaama lähedal Näituseväljaku paviljonis tegutses rändkino Grand Imperial Vio, Harjumäel The English Biograph Co. London, Rataskaevu tänavas näitas elavpilte Karl Stefani Elektro-Biograph. Kinode filmiprogrammid rändasid ringi koos mehaanikutega (tänapäevase võõrsõnaga öeldult «projektsionistidega»). Arvestades, et tolle aja filmilint oli ülimalt tuleohtlik, oli filmialane rahvavalgustustegevus suisa elukardetav töö.