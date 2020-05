Apollo jääb suletuks

Apollo turundusjuht Anett Kutti tunnistab, Apollo kinode täpseid avamiskuupäevi on vara avaldada, kuna ettevõte peab tegema kalkulatsioone, et aru saada, kas ja mis mahus on võimalik kinosid kehtivate piirangute ajal avada. Ent kindel on, et leevendatud piirangud ei soosi enam drive-in-tüüpi üritusi ning seega lõpetab Apollo Autokino sel reedel, 29. mail.