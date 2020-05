147 või 100 000 eurot? Välistudeng nõuab kahjutasu

Nepalist pärit välistudeng Reeta Bhandari, kes eelmisel aastal alusetult ööpäevaks arestimajja viidi ning Eestist välja saadeti, vaidleb täna kohtus politsei- ja piirivalveametiga mittevaralise kahju hüvitamise üle. Kui tudengi hinnangul on tema ebaseadusliku kohtlemise hind 100 000 eurot, siis PPA hinnangul on see 147 eurot. Vaidlus on seda märkimisväärsem, et sellelaadne juhtum on Eestis esmakordne.