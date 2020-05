Reinsalu: juunis võiks hakata Schengeni turiste Eestisse lubama

Välisministri hinnangul on Eesti majanduse mõttes kõige akuutsem küsimus tempos, millega on võimalik Eestisse sisenemise piiranguid leevendada. «Praegu on Eestis üldine sisenemise piirang kõigile kolmandate riikide kodanikele, välja arvatud pendelrändajad Soomest ja Balti riikide kodanikud. Lisaks veel erandid, aga erandite grupp on väike,» lausus Reinsalu.