Hiljem tegi Mailis Reps pöördumise, kus kinnitas, et tarkusepäev ja kooliaasta algus on endiselt 1. septembril. «Üleriigilist suunist, et kõik läheksid 15. augustil kooli, kindlasti ei ole plaanis. Eriolukorra ajal suhtlesin aktiivselt lapsevanemate, õpetajate ja koolijuhtidega ning väga paljude muude teemade kõrval tuli jutuks ka küsimus, kas oleks võimalik alustada tänavu tegevustega koolis enne õppeaasta ametlikku algust,» ütles Reps. Tema sõnul ei toimu see ka esimest korda ning sedasorti erandeid on ka varasematel aastatel tehtud. «Kindlasti aga on tegu võimaluse, mitte kohustusega ning tänavusel erilisel aastal on selle võimaluse vastu rohkem huvi tuntud,» selgitas Mailis Reps.