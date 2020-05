Jaak Juske tegi Postimehe majas viimase tuuri

Kuigi toimetus kolis majast välja juba detsembri keskel, on ruumid veel samasuguses seisus nagu Postimehe lahkumisel. Mööbel on küll ära viidud, kuid kõik muu on alles. Toimetuse seinal on endiselt alles kell, mis näitab õiget aega ka pool aastat pärast väljakolimist. Teine toimetuse kell on leidnud kasutust uksetõkisena, mis ei lase trepikoja uksel päris kinni minna.