Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) küsis maksu- ja tolliametist välja andmed Juhaste kolme aasta tulude kohta ning selgub, et tema tulud on olnud nii suure annetuse tegemiseks liiga väikesed. Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles Postimehele, et komisjon langetas otsuse pöörduda oma kogutud materjaliga prokuratuuri poole eelmisel neljapäeval. «Meie kogutud tõendite alusel tundus nii, et need asjad seal päris täpselt ei klapi. Ehk inimesel pole piisavat sissetulekut, et nii palju annetada,» selgitas Tarand.