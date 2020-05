Eesti lühiuudised

Ministeeriumide kulutused vaadatakse üle

Peaminister Jüri Ratase sõnul esitas rahandusminister Martin Helme 7. mail ettepanekud riigieelarve revisjoniks, mille eesmärk on muuta maksumaksja raha kasutamine tõhusamaks ja vabastada riigieelarvest vahendid uute eesmärkide saavutamiseks. Revisjon hõlmas peamiselt ministeeriumide kulutuste vähendamist. «Langetatud on otsus, et igas ministeeriumis tuleb kokkuhoiukulutused teha ja fikseerida,» ütles peaminister Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister». Tema sõnul lähtutakse kulude kärpimisel sellest, mis kulutused jäid eriolukorra ajal tegemata. «Selge on see, et kulutusi, mida ei tehtud märtsis, aprillis ja mais, tuleb kokku hoida. Kommunaalkulusid on vähem, inimesed on vähem reisinud, koolitusi, seminare, konverentse on toimunud vähem. Loomulikult tuleb selles osas kokkuhoidu teha,» ütles Ratas. ERR